Путин подписал закон, дающий Совфеду право назначать главу Счетной палаты

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Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает Совфеду право утверждать кандидатуру председателя Счетной палаты. Документ, опубликованный на сайте правовой информации, приводит нормы о Счетной палате в соответствие с обновленной Конституцией Российской Федерации. Ранее вопрос назначения и увольнения главы СП был в зоне ответственности депутатов Госдумы.

Согласно новому закону, председателя Счетной палаты будет назначать Совфед сроком на шесть лет по представлению Путина. Перед назначением на должность Совет палаты вносит президенту не менее трех кандидатур. Из них глава государства выберет одну и представит верхней палате парламента для назначения.

В том случае, если Путин не поддержит ни одну из внесенных кандидатур, у него будет право самостоятельно выдвинуть иного кандидата и представить его Совфеду. Решение о досрочном освобождении от должности также будут принимать сенаторы.

Частью данных полномочий Совфед уже воспользовался 30 ноября. В тот день был досрочно освобожден от должности Алексей Кудрин, ставший советником по корпоративному развитию компании «Яндекс».

Помимо этого, данный закон расширяет полномочия Счетной палаты. В частности, СП получит право проверять поставщиков по госконтрактам. Изменения коснутся экспертизы проектов международных договоров, нормативных правовых актов РФ в сфере стратегического планирования и иных документов стратегического характера. Палата также получит полномочия в области защиты гостайны, установленные законодательством РФ.

Ранее Путин подписал закон, расширяющий полномочия Министерства обороны РФ по регулированию госавиации. Так, ведомство сможет самостоятельно вводить правила регистрации аэродромов, а также правила производства госавиации. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.