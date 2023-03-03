Путин добавил задач военкоматам Военкоматы будут принимать заявки на выдачу удостоверений ветерана боевых действий

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Владимир Путин

Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в Положение о военных комиссариатах, сообщается на портале правой информации. Документ дополнит положение о работе комиссариатов от 2012 года. По новому документу военкоматы теперь будут принимать заявки на выдачу удостоверений ветерана боевых действий.

Президент подписал Указ «О внесении изменений в Положение о военных комиссариатах, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 7 декабря 2012 г. № 1609», — указано в документе.

3 марта Путин также подписал указ, согласно которому предприятия, срывающие гособоронзаказ, в случае введения военного положения будут переведены на внешнее управление. Государственные руководители будут самостоятельно управлять производством до истечения военного положения в стране.

В этом же указе Путин поручил образовать при коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации рабочую группу по вопросам деятельности хозяйственных обществ, участвующих в выполнении гособоронзаказа в период действия военного положения.