Путин подписал указ об учреждении в России звания «Мать-героиня» Путин учредил в РФ звание «Мать-героиня» для родивших и воспитавших 10 и более детей

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении в стране звания «Мать-героиня». Его будут удостаиваться женщины, родившие и воспитавшие 10 и более детей. Помимо звания им также будет выплачиваться поощрение в размере 1 млн рублей. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Установить звание «Мать-героиня» для присвоения матери, являющейся гражданкой РФ, родившей и воспитавшей десять и более детей, являющихся гражданами РФ, — говорится в документе.

Там также указано, что для обладательниц этого звания устанавливается единовременное поощрение. Его сумма составит 1 млн рублей.

Звание «Мать-героиня» существовало в СССР. Оно присваивалось женщинам, родившим и воспитавшим 10 и более детей, по достижении последним ребёнком возраста одного года и при наличии в живых остальных детей этой матери. Вместе со званием вручался одноименный орден.

Звание и орден были учреждены Указом Президиума Верховного Совета СССР 8 июля 1944 года.