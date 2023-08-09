Путин постановил создать оргкомитет по празднованию 80-й годовщины Победы Вайно назначен главой оргкомитета по подготовке к празднованию 80-й годовщины Победы в ВОВ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ об образовании оргкомитета по подготовке и проведению празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, комитет возглавит руководитель администрации главы государства Антон Вайно.

В связи с празднованием в 2025 году 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов постановляю: 1. Образовать Организационный комитет по подготовке и проведению празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, — говорится в документе.

Вайно поручено в течение двух месяцев утвердить состав организационного комитета. Кроме того, правительство России должно обеспечить финансирование соответствующих расходов.

Указ вступает в силу со дня его подписания, 9 августа.

Ранее Путин поручил предусмотреть участие иностранных лидеров в праздновании 80-летия Победы в 2025 году. Правительству поручено разработать план мероприятий в трехмесячный срок. МИД России было поручено «обеспечить необходимое политико-дипломатическое содействие в проведении праздничных мероприятий», а другим федеральным и региональным госорганам — помогать в подготовке и проведении празднований.