Путин подписал указ о выплате мобилизованным по 195 тысяч рублей

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении единовременной выплаты мобилизованным и контрактникам в сумме 195 тысяч рублей. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в четверг, 3 ноября.

Установить гражданам Российской Федерации, призванным на военную службу по мобилизации в ВС РФ. <...> иным гражданам РФ (иностранным гражданам), которые заключили в период проведения специальной военной операции контракт о прохождении военной службы в ВС РФ на один год и более, единовременную денежную выплату в размере 195 тысяч рублей, — сказано в документе.

Указ распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года. Правительству поручено обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией принятого документа.

В Государственной думе между тем предложили выработать единый стандарт помощи семьям участников специальной военной операции на Украине. По словам депутатов, сегодня уже существуют самые разные меры поддержки, однако они до сих пор не сведены в единую систему и подчас отличаются в зависимости от региона.

Ранее президент России Владимир Путин заявил на заседании Совбеза, что денежное довольствие мобилизованных должно составлять не менее 195 тысяч рублей в месяц. По его словам, которые приводятся на сайте Кремля, эти суммы нужно выплачивать во время обучения и подготовки.