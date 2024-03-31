Путин подписал указ о весеннем призыве в армию

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Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию. Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, призыву подлежат граждане от 18 до 30 лет. Исключение сделано только для тех, кому 27 лет исполнилось до конца 2023 года

Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2024 г. призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с Федеральным законом <...> призыву на военную службу, в количестве 150 000 человек, — говорится в документе.

Указом также утверждается увольнение с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок службы которых истек. Документ вступает в силу со дня его официального публикования.

Ранее стало известно, что список заболеваний, обеспечивающих либо временное, либо полное освобождение от службы, в 2024 году остался неизменным. К «освобождающим» факторам относятся не только заболевания, но и ряд особенностей развития. Например, в армию не призовут юношу ростом ниже 150 сантиметров и весом менее 45 килограммов, даже если фактически он здоров. Полный список опубликован в «Расписании болезней» — одном из разделов правительственного «Положения о военно-врачебной экспертизе».