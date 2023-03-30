Путин подписал указ о весеннем призыве в армию

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Президент РФ Владимир Путин

Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве граждан РФ на военную службу. Так, с 1 апреля по 15 июля призовут около 147 тысяч человек.

Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2023 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу, в количестве 147 тыс. человек, — говорится в указе.

В декабре 2022 года министр обороны Сергей Шойгу предложил поэтапно вводить изменения призывного возраста. По словам Шойгу, необходимо увеличить возраст призыва с 18 до 21 года, а предельный возраст поднять до 30 лет.

Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин поддерживает идею повышения призывного возраста. Он отметил, что для принятия такой законодательной инициативы Минобороны РФ должны предоставить аргументированную точку зрения по данному вопросу.