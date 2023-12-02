Путин подписал указ о соцвыплатах родителям детей-инвалидов Путин подписал указ по сохранению соцвыплат родителям детей-инвалидов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому родители детей с инвалидностью смогут одновременно работать неполный рабочий день и получать социальные выплаты в размере 10 тыс. рублей, соответствующий документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов. В нем указано, что это касается также усыновителей и опекунов.

Установить ежемесячные выплаты трудоспособным лицам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы...: а) родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю), неработающему либо осуществляющему трудовую деятельность на условиях неполного рабочего времени, в том числе на указанных условиях дистанционно или на дому, — в размере 10 000 рублей; б) другим неработающим лицам — в размере 1200 рублей, — сказано в указе.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что материнский капитал может вырасти до 1 млн рублей к 2026 году, так как он ежегодно повышается в размере инфляции. Парламентарий уточнила, что с 1 февраля 2024 года он вырастет до 631 тыс. рублей на первого ребенка и до 834 тыс. рублей на второго. Депутат Госдумы Нина Останина до этого предложила ввести в России прогрессивный налог, чтобы увеличить размер материнского капитала и поднять выплаты матерям до уровня стоимости жилья.

Также правительство РФ выделило из резервного фонда 95 млрд рублей на субсидирование программ «Льготная ипотека», «Семейная ипотека» и «Дальневосточная ипотека». Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.