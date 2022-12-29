Путин подписал указ о соцвыплатах командированным в новые регионы

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Владимир Путин

Президент России Владимир Путин подписал указ о выплатах трех миллионов рублей командированным в новые регионы РФ гражданским при их ранении и пяти миллионов рублей в случае гибели, указ опубликован на портале правовой информации. Денежную помощь в случае гибели человека выплачивают членам семьи

Выплата производится в равных долях супруге (супругу), родителям, несовершеннолетним детям, детям-инвалидам старше 18 лет, детям-студентам очной формы обучения до 23 лет, иждивенцам и опекунам, а при отсутствии их — братьям и сестрам, — указано в документе.

Правительство России ранее выделило 10,37 млрд рублей из резервного фонда на выплаты беженцам из ДНР, ЛНР и с Украины.

Указ о выплатах был подписан Путиным 27 августа. Согласно документу, беженцам полагается ежемесячная выплата в размере 10 тысяч рублей. Эту сумму также могут получить и люди с ограниченными возможностями. Инвалиды I группы, дети-инвалиды и пенсионеры старше 80 лет получат доплату в три тысячи рублей. Кроме того, пятитысячное ежемесячное пособие будет выплачиваться ветеранам ВОВ.