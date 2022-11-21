Путин подписал указ о смягчении бюджетного правила на 2023–2024 годы

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Президент России Владимир Путин подписал закон об особенностях использования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в бюджетном процессе и обновленном бюджетном правиле. Согласно опубликованному на портале правовой информации документу, в 2023–2024 годах приостанавливается действие нормы Бюджетного кодекса, которая предусматривает использование средств ФНБ на покрытие дефицита федерального бюджета и бюджета Пенсионного фонда РФ только в пределах недополученных нефтегазовых доходов.

Обновленная конструкция «бюджетных правил» сохранит базовые принципы сбалансированности расходов и использования рентных сверхдоходов в неблагоприятные периоды, позволит обеспечить поддержку экономики в период адаптации при сохранении доверия к проводимой макроэкономической политике, — говорится в пояснительной записке.

Документ фиксирует объем базовых нефтегазовых доходов в 2023-2025 годах в абсолютном выражении на уровне в восемь трлн рублей с дальнейшей ежегодной индексацией в размере 4% начиная с 2026 года. Такой размер базовых нефтегазовых доходов соответствует умеренно консервативным оценкам внешних условий при стабильном обменном курсе рубля в диапазоне 65–75 рублей за доллар, указывают в правительстве.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что работу над бюджетом России и бюджетным правилом продолжат. Бюджетное правило предполагает введение ограничений на показатели бюджетной политики государства. Подобные ограничения вводятся для сдерживания роста расходов бюджета, а также для обеспечения финансовой устойчивости страны.