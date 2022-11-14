Путин разрешил иностранцам служить в ВС России Путин подписал указ о службе иностранных граждан в Вооруженных силах России

Президент России Владимир Путин подписал указ о службе в Вооруженных силах РФ иностранных граждан. Согласно документу, опубликованному на сайте правовой информации, иностранцы смогут поступить на службу в ВС России, войска национальной гвардии, а также в воинские подразделения противопожарной службы.

Настоящим положением определяется порядок прохождения военной службы в мирное время <...> гражданами, имеющими гражданство (подданство) иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, и иностранными гражданами — в ВС РФ, — сказано в тексте указа.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому на военную службу в рамках мобилизации могут быть призваны граждане, имеющие неснятую или непогашенную судимость за некоторые тяжкие преступления. В законе прописаны исключения, когда призыв на военную службу лиц с непогашенной судимостью невозможен.

Призыву на военную службу по мобилизации не подлежат те лица, которые имеют неснятую или непогашенную судимость за совершение определенного ряда преступлений, в частности, за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, совершение теракта, захват заложников, организацию незаконного вооруженного формирования, угон воздушного, водного или железнодорожного транспорта.