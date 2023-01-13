Путин подписал указ о праве на выплаты, назначенные до единого пособия

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ, сохраняющий право на получение прежних выплат на детей, родившихся до 1 января 2023 года, когда было введено единое ежемесячное пособие. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. В случае рождения до 1 января 2023 года третьего или последующих детей родители также вправе обратиться за назначением нового ежемесячного единого пособия или прежней поддержки до достижения ребенком возраста трех лет.

Установить, что право на получение назначенных до дня вступления в силу настоящего указа выплат [на детей] <...> сохраняется до окончания периодов, на которые были назначены эти выплаты, или до назначения <...> ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, — сказано в документе.

Единое пособие назначается семьям с доходом ниже прожиточного минимума на каждого из детей до 17 лет с учетом комплексной оценки нуждаемости.

С начала года единое пособие оформили родителям 80 тысяч детей. Всего поступило уже 670 тысяч заявок на новую выплату. Ее получат в том числе 1,5 тысячи беременных женщин, по заявлениям которых вынесли положительное решение. Кроме того, за первые дни нового года Социальный фонд одобрил выплаты на 33 тысячи первенцев до трех лет, появившихся в семьях до конца 2022 года.

До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что с 1 января 2023 года в России повысится размер МРОТ и прожиточного минимума, что приведет к росту социальных пособий. Кроме того, он отметил, что с нового года появятся единые условия для выплат семьям с детьми, а создание Социального фонда упростит получение господдержки.