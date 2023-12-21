Государство поддержит детей, пострадавших от действий Украины Путин подписал указ о поддержке детей, пострадавших от действий Украины

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ «О мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, пострадавших от агрессии Украины», соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. Их семьям с 1 января 2024 года выплатят по 100 тысяч рублей, если несовершеннолетний получил ранение на территории ДНР, ЛНР, Херсонской или Запорожской области, а также на территориях, граничащих с районами проведения спецоперации. Речь идет о периоде с 18 февраля 2022 года.

Согласно документу, помощь сможет получить один из родителей или сам ребенок, если на момент выплаты ему уже исполнится 18 лет. Правительству поручается обеспечить финансирование расходов, связанных с назначением выплат, утвердить порядок их назначения, в том числе перечень необходимых документов.

В целях обеспечения социальной поддержки <...> постановляю: осуществить с 1 января 2024 г. единовременную выплату в размере 100 000 рублей на ребенка, получившего в возрасте до 18 лет увечье на территории ДНР, ЛНР <...>, — следует из указа.

В декабре в Петровском районе Донецка украинский БПЛА сбросил взрывное устройство. Пострадали две женщины 1970 и 1979 годов рождения, а в Горловке под обстрелами ВСУ погиб мальчик 2010 года рождения.

Глава ДНР Денис Пушилин ранее сообщил, что в результате обстрела Ясиноватой со стороны Вооруженных сил Украины пострадал ребенок. Также атакам подверглись Кировский и Петровский районы Донецка, где в результате обстрела травмы получили двое взрослых.