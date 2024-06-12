Путин поделился впечатлениями от встречи с командующими войсками Путин заявил о хороших впечатлениях от встречи с командующими войсками округов

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин на встрече с Героями Труда заявил, что накануне пообщался с командующими войсками, видеоролик опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин. Глава государства отметил, что встреча произвела на него очень хорошее, позитивное впечатление. По словам Путина, командиры отдают себе отчет в том, что они делают.

На меня это произвело очень хорошее, позитивное впечатление. Все взрослые, серьезные, но по возрасту достаточно молодые люди, отдающие полностью себе отчет в том, что они делают сейчас, что должны делать завтра, послезавтра. Все у них слаженно, — заявил президент.

Ранее Путин провел совещание с министром обороны Андреем Белоусовым и начальником Генштаба Валерием Герасимовым. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, на встрече также были командующие округами. В ходе совещания разговор шел о ходе специальной операции и планах по продолжению боевых действий.

До этого Путин обратился к согражданам по случаю Дня России, поздравив их с праздником. Президент отметил, что патриотизм и чувство ответственности россиян стали важными опорами военнослужащих в зоне проведения СВО.