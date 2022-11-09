Путин поделился впечатлением от гибридной операции на мозге

Президент РФ Владимир Путин рассказал о своих впечатлениях от увиденной гибридной операции на головном мозге. В ходе такой операции пациент остается в сознании. По словам главы государства, для неподготовленного человека это сложно. Слова Путина приводит РИА Новости.

Впечатлила, конечно, первая в стране гибридная операция, где, как я сам убедился, проводятся операции на головном мозге, при этом пациенты находятся в сознании, что как-то воспринимается... сложно для неподготовленного человека, — сказал президент.

Он рассказал, что в ходе операции пациент общается в врачом, чтобы сохранить зоны, ответственные за речь и эмоции.

Путин наблюдал за операцией во время посещения Центра мозга и нейротехнологий Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). При этом президент перекрестил двери операционной.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Владимир Путин не будет представлять Россию на саммите G20, который пройдет с 15 по 16 ноября на острове Бали. Один из собеседников агентства подчеркнул, что вместо российского лидера на встречу приедет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Авторы текста утверждают, что это решение связано с желанием Путина оградиться от напряженных диалогов по украинскому военному конфликту.

Газета «Ведомости» также писала, что Путин, вероятнее всего, откажется от поездки на саммит G20. Главу государства на мероприятии может заменить Лавров.