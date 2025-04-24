Путин поделился данными о внушительном росте российской экономики Путин: за январь — февраль ВВП России вырос на 1,9%

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Владимир Путин

В январе — феврале этого года экономика России выросла на 1,9%, заявил президент страны Владимир Путин. По его словам, которые передает пресс-служба Кремля, активнее всего растет сфера обрабатывающей промышленности.

Действительно, за январь — февраль рост ВВП составил 1,9 процента в годовом выражении. При этом более активно растет обрабатывающая промышленность — плюс пять процентов за первые два месяца текущего года, — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что для развития экономики главное искать возможности, чтобы открывать собственные производства. Также он призвал выстраивать новые торговые связи и налаживать экспорт.

Ранее Путин заявлял, что экономическая обстановка в мире становится сложнее, товарные и финансовые рынки испытывают серьезные колебания. Он напомнил, что задача совещаний по экономике — оценить положение дел и ключевые тенденции во всех ее реальных секторах.

До этого министр финансов России Антон Силуанов на заседании коллегии Минфина РФ заявил, что бюджетное правило следует настроить для минимизации рисков из-за торговых войн. По его словам, отсечка в $60 (почти 5000 рублей по текущему курсу) за баррель нефти уже не актуальна.