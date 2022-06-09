Путин поделился секретом успеха для лидеров

Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с молодыми предпринимателями

Умение работать в команде, любовь к своему делу, гибкость — эти качества президент России Владимир Путин считает необходимыми для того, чтобы быть настоящим лидером. Если человек обладает этими качествами, то он вдохновляет команду работать, пояснил глава страны на встрече с молодыми предпринимателями.

Первое — человек должен быть фанатом своего дела, Второе — нужно проявлять гибкость, уметь здраво и объективно оценивать результаты своей работы и с уважением относиться к людям, с которыми он [лидер] вместе решает задачи, которым он посвятил свою жизнь, — критично, но с уважением. И тогда он мобилизует работу команды, а умение работать в команде является одним из ключевых элементов успеха, — сказал российский лидер, отвечая на соответствующий вопрос.

По мнению Путина, такой подход применим к любой сфере жизни. Он отметил, что важно быть целеустремленным, разносторонним и влюбленным в свое дело. В качестве примеров политик привел советских учителей, конструктора космических кораблей Королёва и создателя советской атомной бомбы Игоря Курчатова.