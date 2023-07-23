Путин поделился прогнозом по состоянию экономик России и Белоруссии Путин выразил уверенность, что экономики России и Белоруссии ждет рост в нынешнем году

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

Экономические показатели дают основания полагать, что текущий год для России и Белоруссии пройдет уверенно и спокойно, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко. По его словам, которые приводятся на сайте Кремля, состояние международных резервов и уровень безработицы в России находятся на допустимом уровне.

Международные резервы на достойном, очень хорошем уровне находятся. Безработица на низком уровне. В общем, все основные показатели дают нам основания полагать, что этот год, во всяком случае, мы пройдем уверенно, спокойно и продемонстрируем хорошие показатели роста, — отметил Путин.

В Белоруссии ожидается рост экономики на 3,7%, добавил он. В России прогнозируются чуть меньшие показатели, однако тоже положительные. По словам президента, все планы реализуются даже лучшими темпами, чем предполагалось.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Россию. Целью его поездки является встреча с Владимиром Путиным. Сообщалось, что в ходе переговоров лидеры России и Белоруссии поговорят о дальнейшем развитии отношений между странами, стратегическом партнерстве, а также об интеграционном взаимодействии в рамках Союзного государства.