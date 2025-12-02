Путин поделился прогнозом по росту ВВП за год Путин заявил, что прирост ВВП в России составит 0,5-1% за год

Согласно прогнозу, прирост ВВП в России за этот год составит от 0,5% до 1%, заявил на форуме ВТБ «Россия зовет!» президент страны Владимир Путин. За первые девять месяцев 2025 года ВВП увеличился на 1%. При этом глава государства отметил, что такая «мягкая посадка» роста была ожидаемой.

В экономике отмечается замедление роста. За девять месяцев текущего года ВВП России прибавил 1%, в том числе в третьем квартале 0,6%. По прогнозу за год прирост ВВП будет в диапазоне от 0,5% до 1%, — сказал Путин.

Российский лидер обратил внимание, что государственный долг страны остается одним из самых низких в мире. По словам президента, страна продолжает проводить сбалансированную, ответственную бюджетную политику. Что касается государственных финансов России, то они также находятся в стабильном состоянии.

Кроме того, Путин отметил, что внутри российских властей достигнут полный консенсус по вопросам экономической политики. Он добавил, что власти работают в тесном контакте с бизнесом и регионами.