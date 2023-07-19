Путин поддержал внедрение в России системы электронных виз с 1 августа

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Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин поддержал идею о введении в стране электронных виз с 1 августа 2023 года. Как сообщает издание «Известия», соответствующее заявление он сделал на совещании с членами Правительства РФ.

Хорошо. Спасибо, что вы раньше сроков это все делаете. Наверняка людям поможет, — сказал Путин, обращаясь к вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Голикова, в свою очередь, предложила расширить список государств, граждане которых смогут получить электронную визу в РФ. Так, в перечень могут быть включены Вьетнам, Мьянма и Камбоджа. Кроме того, вице-премьер назвала нецелесообразным лишение возможности посещать Россию граждан недружественных стран.

Ранее в Министерстве иностранных дел России сообщали, что выдавать электронные визы для въезда в страну планируется гражданам 52 иностранных государств. Изначально планировалось, что оформлять такие визы начнут с 2021 года, но из-за пандемии правительству пришлось отложить запуск новой системы.

Также сообщалось, что власти Индии разрешили россиянам с электронной визой находиться в стране до 180 дней в течение одного календарного года, что является максимально возможным сроком нахождения на территории страны. В то же время период непрерывного пребывания российских граждан в Индии не должен превышать 90 дней.