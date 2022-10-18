Путин поддержал призыв к россиянам о повторной вакцинации от COVID

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Президент Владимир Путин в ходе встречи с главой Самарской области Дмитрием Азаровым поддержал его призыв к повторной вакцинации от COVID-19, сообщает пресс-служба Кремля. За минувшие сутки в России выявлено 9474 новых случаев заражения.

Азаров рассказал главе государства, что сейчас власти региона активно призывают местное население пройти повторную вакцинацию. Он выразил надежду, что граждане прислушаются к рекомендациям.

Правильно. Я с вами полностью согласен и я присоединяюсь к вашим призывам, — сказал президент.

Ранее вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что в России заболеваемость коронавирусом будет снижаться до конца октября. После этого возможна новая волна, поскольку в ряде европейских стран уже отмечается рост заболеваемости. Однако специалист допустил, что в России всплеска может и не быть, так как сегодня «слабые отношения с Европой».