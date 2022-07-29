Путин поддержал идею выдачи сертификатов на жилье жителям Донбасса

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу вице-премьера Марата Хуснуллина о выдаче сертификатов на жилье людям, проживающим в ДНР и ЛНР, чьи дома были разрушены, говорится на сайте Кремля. В ходе личной встречи с главой государства Хуснуллин рассказал о планах по восстановлению жилья в этих регионах. Вице-премьер добавил, что будут построены новые дома, вместо тех, которые восстановить не удастся.

Тем людям, которые не захотят сегодня ждать, мы предлагаем и просим вас согласовать вариант выплаты жилищного сертификата с возможностью купить им жилье на территории Донецкой Республики в любом населенном пункте. <...> Это тоже, я думаю, будет востребовано, — сказал Хуснуллин.

Вице-премьер также озвучил предложения по вопросу компенсационных и единовременных выплат гражданам за ремонт жилья.

Давайте так и сделаем. Но это должно касаться не только Донецкой Республики, но и, скажем, Луганской Республики, там, где это востребовано, и там, где люди этого ждут, — ответил глава государства.

Ранее стало известно, что в России может появиться федеральная служба при Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства для восстановления разрушенных зданий и инфраструктуры в ДНР и ЛНР. Инициатором выступил Всероссийский центр национальной строительной политики. Глава ВЦНСП заявил, что большая часть денег (от 60% до 80%) на восстановление разрушенных зданий в Донецкой и Луганской республиках пойдет из российского государственного бюджета.