Путин поддержал идею возрождения движения юных натуралистов

Фото: Алексей Куденко/POOL/ТАСС

Президент России Владимир Путин (справа) на всероссийском экологическом молодежном форуме «Экосистема. Заповедный край»

Президент России Владимир Путин поддержал идею возрождения движения юных натуралистов, об этом он заявил на встрече с участниками экологического форума, проходящего на Камчатке, передает ТАСС. Глава государства выразил сожаление, что движение когда-то «сошло на нет».

Это же очень хорошее движение было, очень хорошее, доброе и достаточно профессионально хорошо организованное. Там работало много очень энтузиастов, преподаватели соответствующих дисциплин помогали, в рамках бывшей пионерской организации очень много хорошего было сделано в этом направлении. Поэтому я считаю, что это хорошая идея — возродить движение, — сказал Путин.

Президент прилетел в Камчатский край 5 сентября. В ходе визита глава государства примет участие во Всероссийском экологическом молодежном форуме «Экосистема. Заповедный край», проведет большое совещание по вопросам социально-экономического развития Камчатки, а также встретится с губернатором региона Владимиром Солодовым.

Далее российский лидер отправится во Владивосток, где посетит Восточный экономический форум и активную фазу стратегических командно-штабных учений вооруженных сил «Восток-2022».