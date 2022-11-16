Путин поддержал идею предоставить льготы для автокредитования военным

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин поддержал идею Министерства промышленности и торговли о предоставлении льгот при автокредитовании военнослужащим, сообщает пресс-служба правительства. В публикации говорится, что данные льготы могут быть распространены в том числе на мобилизованных, членов их семей, а также на военных пенсионеров.

Президент поддержал предложение Минпромторга распространить программу льготного автокредитования на военнослужащих, в том числе мобилизованных, членов их семей и служивших пенсионеров, — говорится в сообщении правительства в Telegram.

О том, что программа льготного автокредитования в 2022 году будет распространена на военнослужащих и пенсионеров, ранее сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров. С такой же идеей ранее выступал глава АвтоВАЗа Максим Соколов, который считает, что таким образом надо простимулировать спрос на автомобили в России.

В этом году скидка для участников программы льготного автокредитования была увеличена с 10% до 20%. Стоимость машины, которую можно было купить по программе льготного кредитования, также была увеличена с 1,5 до 2 млн рублей. Программа стала доступной для семей с несовершеннолетними детьми, медработников, учителей и для водителей, покупающих первый автомобиль.

Ранее глава АвтоВАЗа, говоря о необходимости включения в программу льготного автокредитования пенсионеров и военных, заявил, что речь в данном случае идет не о поддержке предприятий, а о социальной поддержке определенных слоев населения, которое может купить авто, но откладывает его приобретение.