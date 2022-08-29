Путин поддержал идею создавать адаптационные центры для мигрантов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

↵Президент России Владимир Путин поддержал идею главы Федерального агентства по делам национальностей Игоря Баринова о создании адаптационных центров для мигрантов в РФ, передает РИА Новости. Глава агентства на встрече с президентом рассказал о начале работ над новыми мерами по недопущению пространственной и социальной изоляции мигрантов. Он призвал усиливать эту деятельность и привлекать общественные, религиозные организации. По мнению Баринова, мигранты должны уважать традиции, знать и соблюдать законы.

Владимир Путин отметил, что процесс необходимо начинать еще на родине мигрантов.

Коллеги наши согласны с этим, они готовы подключаться. Я со многими коллегами разговариваю, многие уже подключились, нам нужно просто больше активности в этом отношении проявлять. Там никто не против, никто не возражает. Наоборот, в Узбекистане, в Таджикистане, в Кыргызстане — пожалуйста, они все с удовольствием это делают. Нам нужно только активнее там себя вести, они даже в этом заинтересованы, — сказал президент.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев ранее сообщил, что российские власти разрабатывают новый законопроект, призванный скорректировать условия въезда, выезда и пребывания иностранцев на территории России. Политик также указал на необходимость переоснащения миграционных служб. В этот процесс входит закупка оборудования и техники, необходимая для того, чтобы «курировать серьезные угрозы», исходящие от приезжих.

Он отметил, что въездной контроль и правила, касающиеся пребывания иностранцев в РФ, — составляющая часть режима безопасности на территории страны. По словам Медведева, заседание Совбеза по вопросам миграции запланировано на сентябрь.