Путин поддержал идею о новом празднике Путин поддержал инициативу объявить 29 мая Днем Евразийского союза

Владимир Путин / Фото kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета поддержал идею киргизского коллеги Садыра Жапарова о том, чтобы объявить 29 мая Днем Евразийского союза, сообщает ТАСС. Эта дата приурочена к подписанию договора о ЕАЭС, которое состоялось 29 мая 2014 года.

Мы полностью поддерживаем подготовленное решение объявить 29 мая Днём Евразийского союза. Таким образом, в календаре появится новая знаменательная дата, объединяющая наши народы и символизирующая общую приверженность государств ЕАЭС интеграционному строительству, — сказал Путин.

Во встрече помимо президентов Киргизии и России принимают участие премьер-министр Армении Никол Пашинян, белорусский лидер Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, а также узбекский лидер Шавкат Мирзиёев.

Накануне состоялся I Евразийский экономический форум, в ходе которого Путин отметил, что Россия отдает больший приоритет развитию отношений с ее «непосредственными, естественными соседями» и не собирается уходить с глобальной экономической арены, несмотря на то что ее пытаются «выдавить». Москва видит преимущество экономик развитых стран и не собирается сама отрезать себя от их технологий, подчеркнул глава государства.