Путин подчинил себе бывшую структуру Минздрава Путин вывел из подчинения Минздрава и переподчинил себе ФМБА

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Владимир Путин

Президент России Владимир Путин подписал указ о переходе Федерального медико-биологического агентства под его руководство. Вместе с тем ФМБА вышло из ведения Министерства здравоохранения. Документ размещен на портале официального публикования актов.

Установить, что руководство деятельностью Федерального медико-биологического агентства осуществляет президент Российской Федерации, — говорится в тексте указа.

Федеральное медико-биологическое агентство является федеральным органом исполнительной власти. К его функциям относятся контроль в сфере медико-санитарного обеспечения, а также оказание услуг в сфере здравоохранения.

Ранее Путин подписал закон о немедленном освобождении осужденных с тяжелыми заболеваниями из мест лишения свободы при наличии постановления суда. Закон направлен на гуманизацию системы ФСИН.

В марте законопроект в первом чтении приняла Государственная дума. Председатель комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников пояснил, что в УПК РФ предложили внести дополнения, поскольку действующее законодательство не полностью отвечает российской Конституции, так как подобное постановление судьи может быть обжаловано в течение 15 дней, из-за чего осужденные продолжают находиться под стражей.