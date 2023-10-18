Путин подчеркнул стремление России и Китая к равноправному сотрудничеству

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Пекин и Москва разделяют стремление к равноправному сотрудничеству, передает ТАСС слова президента России Владимира Путина. Во время церемонии открытия международного форума «Один пояс — один путь» в Пекине глава РФ подчеркнул, что оба государства хотят наладить взаимовыгодные отношения.

Мы неоднократно отмечали, что Россия и Китай, как и большинство государств мира, разделяют стремление к равноправному взаимовыгодному сотрудничеству в целях достижения всеобщего устойчивого и долгосрочного экономического прогресса и социального благополучия при уважении цивилизационного разнообразия и права каждого государства на собственную модель развития, — отметил президент.

Ранее президент РФ прибыл в Дом народных собраний для участия в церемонии открытия третьего международного форума. Путин вместе с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином открыли мероприятие совместной фотосессией.

К Путину сразу подошли поздороваться несколько глав иностранных государств. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш просто шел рядом, не пытаясь вступить в диалог. Сам российский глава поприветствовал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, с которым у него накануне прошли переговоры.