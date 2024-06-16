Путин поблагодарил врачей за мужество в зоне СВО

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Владимир Путин

В условиях специальной военной операции медицинские работники проявляют свои лучшие качества, высочайший профессионализм и неизменную отзывчивость, отметил президент РФ Владимир Путин, обращаясь к врачам по случаю профессионального праздника, его слова опубликовала пресс-служба Кремля. По словам главы государства, на поле боя они лечат раненых, проводят сложнейшие операции и внедряют новые методы реабилитации.

Благодарю всех военных медиков за высочайший профессионализм, мужество, стойкость и неизменную отзывчивость, — подчеркнул президент.

Путин напомнил, что эти качества российские врачи уже проявляли в борьбе с коронавирусом. По его словам, этот период останется в истории отечественного здравоохранения как настоящий подвиг тысяч и тысяч врачей и медсестер.

По убеждению главы государства, при обучении медиков следует воспитывать в них преданность профессии. Путин назвал медицину самой гуманной профессией, в которой чуткое отношение к пациенту ценится больше всего. Он также напомнил народную мудрость: добрую душу хоть к ране прикладывай.

Путин отметил, что российское здравоохранение с каждым годом активно развивается. По его словам, в регионах модернизируются и строятся новые медицинские учреждения. Президент признал, что еще придется решить немало задач, но уже есть прочная основа для уверенной позиции.

Глава государства подчеркнул, что День медицинского работника в России — гораздо больше, чем профессиональный праздник. Его отмечают также представители разных научных направлений — биологи, химики, физики и математики. Все они вносят свой вклад в создание прогрессивных методов лечения болезней, новых вакцин и лекарственных препаратов, резюмировал Путин.

В конце мая врачей предложили наделить таким же правом неприкосновенности, как и силовиков. Соответствующий законопроект внесли на рассмотрение в Госдуму депутаты Федот Тумусов и Александр Терентьев.