Путин поблагодарил Вьетнам за позицию по Украине

Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин выразил благодарность Ханою за участие в поиске мирного пути для урегулирования украинского кризиса, говорится в статье российского лидера для официального издания ЦК Коммунистической партии Вьетнама «Нян зан», которая опубликована на сайте Кремля. Он также отметил дух и характер двусторонних отношений между Россией и Вьетнамом.

Признательны вьетнамским друзьям за взвешенную позицию по украинскому кризису, за стремление содействовать поиску реальных путей его мирного урегулирования. Все это в полной мере соответствует духу и характеру наших отношений, — отметил Путин.

Также Москва надеется, что вьетнамские инвесторы будут активнее проявлять себя на российском рынке и использовать все имеющиеся для этого возможности. Глава государства подчеркнул, что страны продолжат строить двусторонние отношения и развивать сотрудничество на благо двух народов.

Кроме того, Путин не исключил открытия во Вьетнаме при содействии РФ центра ядерной науки и технологий. Около десяти лет назад Ханой приостановил реализацию плана по строительству атомной электростанции, и неясно, намерен ли он пересмотреть эту позицию.