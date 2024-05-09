Путин поблагодарил президента Лаоса за передачу «символов Победы» Путин выразил благодарность президенту Лаоса за передачу советских танков Т-34

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Владимир Путин

Президент России Владимир Путин выразил благодарность президенту Лаоса Тхонглуну Сисулиту за передачу советских танков Т-34, сообщает ТАСС. Глава государства подчеркнул, что для россиян эти бронемашины являются одним из важнейших символов победы в Великой Отечественной войне. Сейчас они могут использоваться для воспитания подрастающего поколения, считает президент.

Мы благодарны вам за то, что передали нам танки Т-34. Они являются символом Победы. И конечно, для показа гражданам, для воспитательной работы с молодым поколением это тоже важно, — заявил Путин на встрече с лидером Лаоса, прошедшей после парада Победы на Красной площади в Москве.

Отмечается, что Лаос передал России танки Т-34 еще в 2019 году. Тогда в Министерстве обороны России заявили, что их планируется использовать во время парадов, приуроченных ко Дню Победы. Кроме того, переданные машины используются во время съемок исторических фильмов и телевизионных сериалов.

Участники специальной военной операции ранее высоко оценили решение организаторов парада Победы в Москве пригласить их сослуживцев. Командир взвода с позывным Алтай признался, что российские солдаты хотели бы принять участие в аналогичном параде после завершения СВО.