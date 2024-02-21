Путин поблагодарил Минсельхоз за помощь беднейшим странам Африки Путин: Минсельхоз успешно реализовал гуманитарные поставки зерна в Африку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин выразил благодарность Минсельхозу за реализацию гуманитарных поставок зерна в ряд стран Африки, передает пресс-служба Кремля. В рамках рабочей встречи с главой ведомства Дмитрием Патрушевым российский лидер также оценил успешный старт сельскохозяйственных работ в этом году.

Путин похвалил сотрудников Минсельхоза за высокие результаты по сельхозработам. Патрушев отчитался о выполнении указа главы государства по бесплатным поставкам зерна в шесть беднейших стран Африканского континента.

Такая масштабная гуманитарная акция была проведена Россией впервые, признался министр. В Африку с ноября прошлого года было направлено 200 тысяч тонн зерна, добавил он. Гуманитарную помощь получили Мали, Буркина-Фасо, Зимбабве, Эритрея, Сомали и Центральноафриканская Республика.

Ранее российский кабмин утвердил экспортную квоту на вывоз зерна в размере 25,5 млн тонн. Она будет действовать с 15 февраля до конца экспортного сезона (по 30 июня). Указанная в постановлении цифра в два с половиной раза превышает размер квоты, который устанавливали год назад.

До этого Российский зерновой союз выступил с обращением к Путину, предложив отказаться от взимания плавающей экспортной пошлины на зерно и вместо этого ввести квоту на его вывоз. Данные меры, по мнению представителей РЗС, позволят сократить траты.