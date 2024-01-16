Путин: победить россиян невозможно

Фото: kremlin.ru/Сергей Бобылёв, ТАСС

Владимир Путин

Победить россиян невозможно, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, которые приводит РИА Новости, причина этого — в уважении друг к другу и к родине, это в крови россиян.

Мне кажется, вот такое отношение друг к другу и к родине в крови нашего народа глубоко сидит, победить такой народ невозможно, — заявил Путин.

Он также добавил, что те россияне, кто пытается «пересесть на какие-то чуждые традиции», на какие-то чуждые «внутренние сигналы» и даже обращаются к НАТО, это люди, которые, не начав еще ничего делать, уже все проиграли. По словам президента, такие люди предали своих предков, свой народ и свои интересы.

Ранее немецкий историк Йорг Баберовски заявил, что ВСУ не смогут победить из-за важного различия между Россией и Украиной. По мнению аналитика, у украинцев нет боевого опыта, в то время как россияне уверенно встроили в свою жизнь военные действия и нужды армии.

До этого американский сенатор Томми Тубервилл заявил, что изначально не верил в возможность победы Украины в конфликте с Россией. Он также отметил, что не считает реальным сценарий, при котором Россия может начать военные действия в Европе. Однако сенатор признал, что это хороший предлог, чтобы выделять Украине больше денег.