Путин: по вооружениям Россия на десятилетия опередила Запад Путин: российское оружие, робототехника и боевые комплексы на десятилетия опережают западные аналоги

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Российское высокоточное оружие, робототехника и боевые комплексы на десятилетия опережают зарубежные аналоги, а также значительно превосходят их по тактико-техническим характеристикам, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии открытия Международного военно-технического форума «Армия-2022» и Армейских международных игр — 2022. По его словам, которые приводятся на сайте Кремля, многие образцы отечественного арсенала будут определять завтрашний день вооруженных сил.

Речь идет о высокоточном оружии и робототехнике, о боевых комплексах, основанных на новых физических принципах. Многие из них на годы, а может быть, и на десятилетия опережают зарубежные аналоги, а по тактико-техническим характеристикам значительно превосходят их, — сказал президент РФ.

Глава государства отметил, что во всем мире российские вооружения ценятся среди военных профессионалов «за надежность, качество и главное — высокую эффективность».

Он добавил, что в этом году в рамках форума порядка полутора тысяч отечественных организаций ОПК представят более 28 тысяч современных образцов продукции военного и двойного назначения. Возможности их применения будут показаны, на подмосковных площадках «Кубинка» и «Алабино», а также на полигонах всех воинских округов и Северного флота.

Также в ходе открытия форума Путин заявил, что российский народ гордится своей армией и флотом, профессионализмом и мужеством своих защитников. Он отметил, что следует поблагодарить российских оружейников за оснащение армии и флота современным оружием, «которое сегодня работает на победу, на технологическое и индустриальное развитие всей страны».