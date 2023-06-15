Путин по видеосвязи запустил движение на обходах Аксая и Краснодара

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин по видеосвязи запустил автомобильное движение на обходе Аксая и на дальнем западном обходе Краснодара, сообщается на сайте Кремля. Строительство и реконструкция дорог закончена раньше сроков на 18 месяцев и полгода соответственно.

Эти современные, более удобные скоростные магистрали запущены со значительным опережением графиков и теперь будут служить людям, работать на рост экономики и повышение качества жизни, улучшат связанность городов и поселков, существенно сократят время для туристов, которые едут отдыхать на курорты Крыма и Кубани, в целом ощутимо повысят транспортный, промышленный, аграрный, экономический потенциал регионов юга России, — сказал Путин.

Глава государства также поблагодарил всех причастных к возведению дорог и выразил уверенность, что высокая динамика строительства сохранится. Кроме того, Путин подчеркнул, что особое внимание будет уделено дорожной сети новых регионов.

Ранее председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев рассказал, что из-за атак дронов заполняемость отелей в Крыму упала почти вдвое. По его словам, специальных замеров по внутренним туристическим потокам госведомства не делали, но, к примеру, на туристический сезон в Москве атаки дронов существенно не повлияли, а ситуация в Крыму усугубляется отсутствием авиасообщения.