Конфликт на Ближнем Востоке настолько масштабен, что его нельзя сравнивать со специальной военной операцией на Украине, заявил президент России Владимир Путин. В интервью журналисту Павлу Зарубину он подчеркнул, что горячий конфликт Запада с Россией, если таковой произойдет, не ограничится рамками специальной военной операции, это будет совсем другая война.

Вы посмотрите на Ближнем Востоке, там что, разве специальная военная операция? Вот разве можно сравнить?сказал Путин.

Ранее американский экс-разведчик Тони Шаффер предположил, что США могут направить больше военной помощи Израилю, чем Украине. По его словам, американские власти передали Киеву много вооружений и опустошили свои запасы, а с началом конфликта на Ближнем Востоке им придется выбрать одну страну, которой надо оказать поддержку.

Министр иностранных дел Китая Ван И во время телефонного разговора с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом ранее заявил, что действия Израиля вышли за рамки самообороны, необходимо прекратить коллективное наказание жителей сектора Газа. Он призвал стороны конфликта проявить сдержанность и вернуться к переговорам.