Путин: по масштабу конфликт на Ближнем Востоке нельзя сравнивать с СВО

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Конфликт на Ближнем Востоке настолько масштабен, что его нельзя сравнивать со специальной военной операцией на Украине, заявил президент России Владимир Путин. В интервью журналисту Павлу Зарубину он подчеркнул, что горячий конфликт Запада с Россией, если таковой произойдет, не ограничится рамками специальной военной операции, это будет совсем другая война.

Вы посмотрите на Ближнем Востоке, там что, разве специальная военная операция? Вот разве можно сравнить? — сказал Путин.

Ранее американский экс-разведчик Тони Шаффер предположил, что США могут направить больше военной помощи Израилю, чем Украине. По его словам, американские власти передали Киеву много вооружений и опустошили свои запасы, а с началом конфликта на Ближнем Востоке им придется выбрать одну страну, которой надо оказать поддержку.

Министр иностранных дел Китая Ван И во время телефонного разговора с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом ранее заявил, что действия Израиля вышли за рамки самообороны, необходимо прекратить коллективное наказание жителей сектора Газа. Он призвал стороны конфликта проявить сдержанность и вернуться к переговорам.