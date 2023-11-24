Путин планирует принять новую стратегию развития ИИ в России Путин: новая редакция стратегии развития ИИ будет принята в ближайшее время

Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Владимир Путин

Новая редакция стратегии развития технологий искусственного интеллекта в России будет утверждена уже в ближайшее время, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании конференции AI Journey. По его словам, которые приводит РИА Новости, в документ будут внесены существенные изменения, направленные на конкретизацию целей и задач отрасли. Утверждение стратегии станет первым шагом к более активному развитию ИИ в России.

В самое ближайшее время как один из первых шагов будет подписан указ президента, утверждена новая редакция национальной стратегии развития искусственного интеллекта, — заявил Путин.

Глава государства ранее заявил, что страны Запада пытаются отменить Россию в цифровом пространстве. По его словам, западные алгоритмы искусственного интеллекта, разработанные в ЕС и США, способны указывать поисковым системам, что России не существует вовсе. Он подчеркнул, что монополия западных ИИ-технологий в РФ опасна и недопустима, поэтому Россия должна привлекать отечественных специалистов для разработки надежных и безопасных технологий в этой отрасли.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее назвал способы борьбы с дипфейками, которые генерируются с помощью технологий искусственного интеллекта. По его словам, алгоритмы их работы можно засечь.