Путин: пик самой сложной ситуации в российской экономике пройден

Фото: Сергей Бобылев/фотохост-агентство ТАСС

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума — 2022

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что РФ прошла пик самой сложной ситуации в экономической сфере. По словам российского главы, с этим также согласны и в правительстве, и в администрации президента. Путин указал на то, что экономическая ситуация в России нормализуется.

Мы считаем и в правительстве, и администрации президента, наши эксперты считают, что пик самой сложной ситуации у нас пройден, ситуация нормализуется. Об этом говорят и макроэкономические показатели, — завил Путин.

При этом Путин допустил экономический спад в России. Тем не менее, как отметил президент, он будет незначительным, всего в размере 2%. По словам Путина, обойти негативный сценарий развития событий удалось благодаря действиям российского правительства.

Ранее издание Bloomberg ранее выпустило публикацию, в которой спрогнозировало «глубокую рецессию» для российской экономики из-за санкций западных стран. Авторы издания отметили, что в 2023 году экономический спад будет еще более серьезным, чем сразу после введения санкций, и у России нет хороших сценариев развития. Журналисты считают, что страна сможет оправиться от санкционного давления лишь в конце десятилетия или позже.

После доктор экономических наук Алексей Зубец заявил, что статья агентства Bloomberg о длительной рецессии в России — это личное мнение неназванных экспертов. Он назвал заявления в публикации необоснованными и предупредил, что сегодня Россия гораздо лучше переносит последствия экономических санкций, чем предполагали.