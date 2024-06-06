Путин озвучил схему США по убийству доллара Путин: США сами убили доллар и подтолкнули страны к переходу на нацвалюты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство США собственными руками убивает доллар и подталкивает страны к переходу на национальные валюты, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств, пишет пресс-служба Кремля. По его мнению, этому способствовал запрет на его использование в международных расчетах.

Здесь стиснув зубы, что угодно, только надо беречь доллар, беречь, не трогать, поднимать его значение, поднимать его авторитет. Убивают его просто сами своими руками. Но это побуждает нас переходить в расчеты в национальной валюте, — заметил глава государства.

Ранее финансовый аналитик Александр Разуваев посоветовал россиянам, что в связи с внезапным падением доллара следует уже сейчас обменять его на рубли. Ситуация похожа на ту, которая была в 1995 году, когда российская валюта быстро укреплялась при высокой ставке, отметил эксперт.

До этого глава ВТБ Андрей Костин указал, что только монополия доллара позволяет США сохранять уровень запредельного государственного долга. По его словам, рано или поздно страну ждет серьезный экономический кризис. Финансовый сектор и бюджет Соединенных Штатов настиг бы полный коллапс, если бы китайцы и арабы вывели все деньги из страны, резюмировал Костин.