Путин озвучил размер ненефтегазовых доходов России Путин: дополнительные ненефтегазовые доходы бюджета составили 200 млрд рублей

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Дополнительные ненефтегазовые доходы бюджета России составили 200 млрд рублей, сообщил президент РФ Владимир Путин, передает сайт Кремля. Эти деньги позволяют решать необходимые для страны вопросы, отметил глава государства на встрече с правительством.

Мы знаем, <...> что у нас дополнительные доходы бюджета, причем они связаны не с нефтяными, не с газовыми доходами, а как раз с ненефтегазовыми доходами: 200 млрд предварительно дополнительные доходы. Это дает нам возможность решать все задачи, которые мы ставим по развитию и по тем вопросам, которые являются текущими, но очень серьезными и важными, — сказал Путин.

Президент отметил, что к вопросам, требующим решения, относятся суверенное развитие вопреки внешнему давлению, увеличение зарплат и снижение уровня бедности, а также инвестиции в присоединенные регионы.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что федеральный бюджет РФ в 2022 году, по предварительным данным, исполнен с дефицитом 3,3 трлн рублей, или 2,3% ВВП. Он отметил, что основные доходы в ушедшем году были связаны с высокой конъюнктурой цен на энергоносители и ростом ненефтегазовых доходов. Общие доходы бюджета составили 27,77 трлн, а расходы — 31,11 трлн.