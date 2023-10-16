Путин допустил рост товарооборота с Китаем до $200 млрд к концу года

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Товарооборот между Китаем и Россией может достигнуть отметки в $200 млрд к концу этого года, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая (CMG). По его словам, в предыдущем периоде товарооборот между двумя государствами вырос на 32%. По итогам 2022 года этот показатель увеличился на 29,3%.

У нас за предыдущий период рост товарооборота составил 32%. Это очень хороший рост. И в конце года, есть все основания полагать, мы достигнем планки $200 миллиардов, — отметил Путин.

Глава государства ранее заявил, что Россия заинтересована в расширении логистических цепочек с КНР. Это позволит увеличить товарооборот, объяснил он. Для достижения этих целей уже строятся автомобильные и железные дороги. Президент подчеркнул, что сотрудничество между Москвой и Пекином имеет исключительно созидательную основу и не направлено против кого-либо.

Президент России Владимир Путин дал интервью китайским журналистам в преддверии своего визита в Пекин. Предполагается, что он примет участие в форуме «Один пояс — один путь», а также в китайско-российских переговорах, которые пройдут на высшем уровне. По данным Министерства иностранных дел Китая, форум пройдет в период с 17 по 18 октября.