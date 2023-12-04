Путин озвучил последствия свинства к русскому населению других стран Путин: счастья не будет в тех странах, которые проводят русофобскую политику

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Президент России Владимир Путин заявил, что «свинское отношение» к русскому населению других стран будет иметь последствия. По словам российского лидера, которые приводит официальный сайт Кремля, жители этих стран не будут счастливы.

Я не думаю, что счастье придет в дом к тем, кто проводит такую политику <...> Если они будут проводить такую политику в отношении людей, которые хотели жить в той или иной стране, работали там, создавали какие-то блага для этой страны, а с ними будут там по-свински обращаться, то в конце концов они сами с таким свинством и столкнутся внутри своих стран, — сказал Путин, напомнив о большой доле русскоязычного населания в Латвии.

Ранее сообщалось, что в Огрском муниципалитете Латвии рассматривают возможность разрешить запускать новогодние салюты только в период с 24:00 31 декабря по 1:00 1 января. Таким образом власти хотят лишить жителей права запускать фейерверки в полночь по московскому времени, поскольку это «свидетельствует о взглядах определенных общественных групп, которые не совпадают с ценностями большей части латвийского общества».

При этом власти страны оставили без ответа просьбы посольства РФ дать разъяснения о судьбе россиян, которые не смогли сдать экзамен по латышскому языку к назначенному сроку. Временный поверенный в делах РФ в балтийской республике Олег Зыков напомнил, что 30 ноября вступило в силу положение о высылке граждан РФ, которые не подтвердили владение языком.