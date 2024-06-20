Путин озвучил последствия близких к агрессии ударов оружием Запада по РФ Путин: обстрелы ВСУ территорий России западным оружием близки к агрессии

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Обстрелы Вооруженными силами Украины (ВСУ) территорий России западным оружием близки к агрессии, подчеркнул президент РФ Владимир Путин в рамках пресс-конференции по итогам визита во Вьетнам, передает пресс-служба Кремля. По его словам, Москва в таком случае оставляет за собой право на ответные действия.

Это требует дополнительного исследования. Но это близко к тому. <...> Ведь о чем идет речь в данном случае? Что те, кто поставляет это оружие, считают, что они с нами не воюют. Ну я и сказал, в том числе и в Пхеньяне, что мы тогда оставляем за собой право поставлять оружие в другие регионы мира, — отметил глава государства.

Запад, продолжая снабжать Украину оружием, указывает на отсутствие возможности контролировать его дальнейшее применение, подчеркнул Путин. Россия может поступать аналогичным способом, добавил он.

И мы также можем сказать: поставили кому-нибудь что-нибудь — и дальше мы ничего не контролируем. <...> Для нас главное — отражать эти удары, — констатировал российский лидер.

Ранее Путин подчеркнул, что Запад подталкивает Украину наносить удары по территории России, причем по заведомо мирным целям. Союзники снабжают Киев деньгами, оружием и разведывательными данными, резюмировал президент.