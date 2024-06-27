Путин озвучил одно из направлений развития российского флота Путин: на флоте нужно развивать средства радиоэлектронной разведки и РЭБ

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Владимир Путин

Президент России Владимир Путин в рамках совещания по вопросам развития кораблестроения призвал акцентировать внимание на развитии средств ведения радиоэлектронной разведки и РЭБ на флоте, передает пресс-служба Кремля. По его словам, это позволит защитить корабли от возможных атак.

Необходимо защитить наш флот от возможных атак уже на дальних подступах к военно-морским базам и районам действия наших кораблей, развивать разведывательную авиацию флота, наращивать силы и средства ведения радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы, — подчеркнул российский лидер.

Ранее Путин обратил внимание, что отечественные судостроители в 2024 году передадут Минобороны РФ более 40 кораблей. По его словам, в прошлом году показатель остановился на отметке в 33 судна. Кроме того, флот в последние годы пополняется новыми кораблями и оснащается современными видами оружия, добавил президент. В этом направлении была проведена большая работа, констатировал он.

До этого командир фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» капитан второго ранга Павел Конов заявил, что первый этап дальнего похода кораблей Северного флота ВМФ России прошел на отлично. Удалось осуществить все, что было запланировано, резюмировал он.