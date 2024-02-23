Путин озвучил гарантии свободного развития России Путин: мощный потенциал ВС России является гарантией свободного развития страны

Фото: Дмитрий Азаров/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин указал на большое количество тревожных вызовов в современном мире, назвав мощный потенциал ВС РФ гарантией безопасности и свободы России. Кроме того, армия и флот остаются гордостью страны, отметил глава государства в видеообращении по случаю Дня защитника Отечества, передает пресс-служба Кремля.

А современном мире немало тревожных вызовов и рисков, и потому мощный потенциал, высокая боеготовность нашей армии и флота — это гарантия безопасности России, ее свободного суверенного развития. Мы гордимся нашими родными армией и флотом, их стойким, неустрашимым характером, который закалялся в суровых битвах, их верностью русской воинской школе, заветам великих полководцев, опыту многих поколений российских воинов, — подчеркнул Путин.

Также политик пообещал, что Россия будет всесторонне помогать бойцам СВО, чтобы они смогли выполнить поставленные задачи. Глава государства поблагодарил военнослужащих за «доблестное выполнение воинского долга».

Ранее Путин вручил государственные награды воинским частям ВКС России. Церемония с участием главы государства состоялась на аэродроме Чкаловский. Президент приветствовал бойцов и выступил с краткой поздравительной речью, после чего передал командованию ВКС список иконы «Спас Нерукотворный». Она будет храниться в храме Вознесения Господня за Серпуховскими воротами, который является главным храмом Воздушно-космических сил России.