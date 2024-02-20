Путин озвучил число безработных в России Путин: в России 460 тысяч безработных

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Число безработных граждан России составляет около 460 тысяч человек, сообщил президент РФ Владимир Путин во время выступления на форуме «Сильные идеи для нового времени». По словам главы государства, при этом на российском рынке труда в настоящее время не хватает 2,5 млн человек.

На рынке труда не хватает 2,5 млн человек. <...>Безработных у нас, по официальным данным, где-то 460 тысяч, — заявил Путин.

Как подчеркнул российский лидер, лучший способ решения проблем, в частности в сфере трудовых отношений, это увеличение рождаемости и улучшение демографической ситуации в РФ. Путин отметил, что таким способом можно избавиться от дефицита рабочих рук.

Ранее Путин заявил о рекордном снижении безработицы в России. Глава государства отметил, что ее уровень понизился до 2,9%. Он назвал это очень хорошим интегрированным показателем состояния экономики. Кроме этого, как подчеркнул президент, с 2024 года в стране повысят минимальный размер оплаты труда, а реальная зарплата вырастет примерно на 8%.

Депутат Госдумы Никита Чаплин ранее заявил, что максимальный размер пособия по безработице в РФ составляет 12 792 рубля в месяц. По словам парламентария, минимальная выплата в размере 1500 рублей доступна для тех, кто впервые ищет работу или не работал больше года.