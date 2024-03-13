Путин ответил, считает ли себя вершителем мировых судеб Путин сказал, что не является вершителем мировых судеб и работает в интересах РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву для телеканала «Россия 1» и РИА Новости заявил, что не считает себя вершителем мировых судеб. Глава государства подчеркнул, что он просто работает в интересах страны и граждан, исполняя свой долг перед Родиной и народом.

Я просто работаю в интересах России, в интересах нашего народа... Но так, чтобы я как-то ощущал себя каким-то там вершителем мировых судеб, такого нет. Поверьте, даже близко нет. Я просто исполняю свой долг перед Россией и перед нашими людьми, которые считают Россию своей Родиной, — ответил Путин.

В ходе интервью российский лидер вспомнил, что в 2011 году президент Соединенных Штатов Джо Байден пытался отговорить его от участия в выборах во время поездки в Москву. По мнению Путина, это было попыткой вмешательства.

Путин также заявил, что Россия сама не вмешивается в ход президентских выборов в США и не намерена заниматься расколами на Западе. Он выразил готовность работать с любым лидером, которому окажет доверие американский народ.

Кроме того, Путин высказался об острой реакции президента Франции Эммануэля Макрона в адрес Москвы, связав ее с действиями в Африке. Глава государства отметил, что вопрос обсуждался, когда он поддерживал контакты с французским коллегой.