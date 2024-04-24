Путин ответил, повысят ли выплаты пострадавшим от паводков Путин допустил корректировку размера выплат пострадавшим от паводков

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Размеры компенсационных выплат гражданам России, пострадавшим от чрезвычайной ситуации, при необходимости могут быть скорректированы, заявил на совещании по вопросам ликвидации последствий паводков в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях президент Владимир Путин. Его слова приводит пресс-служба Кремля. По словам Путина, речь идет как о единовременных выплатах, так и о выплатах при частичной или полной утрате имущества.

И конечно отдельный, крайне важный вопрос — нужно будет детально оценить и скорректировать, если необходимо, размеры компенсационных выплат гражданам, пострадавшим от чрезвычайной ситуации. Имею в виду и единовременную материальную помощь, и выплаты в связи с частичной или полной утратой имущества, и другие, — заявил президент.

Российский лидер подчеркнул, что подходы по части компенсационных выплат должны быть единые и справедливые. По словам Путина, бюджетная обеспеченность регионов не должна влиять на помощь пострадавшим гражданам. Президент отметил, что самая сложная ситуация из-за паводков наблюдается в Оренбургской области. При этом сил и средств для ликвидации ЧС хватает.

Ранее губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что региону выделили миллиард рублей на выплаты пострадавшим от паводка жителям. По его словам, заявления по-прежнему обрабатываются.