Путин ответил на заявления G20 про «агрессию России» на Украине Путин назвал трагедией боевые действия на Украине

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Военные действия всегда являются неоспоримой трагедией для конкретных людей и страны в целом, поэтому необходимо думать, как их прекратить, заявил президент России Владимир Путин во время выступления на онлайн-саммите G20, комментируя высказывания коллег о «продолжающейся агрессии» РФ на Украине. По словам главы государства, заявление которого публикует сайт Кремля, Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров с украинскими властями.

Некоторые коллеги уже в своих выступлениях говорили о том, что их потрясает «продолжающаяся агрессия России на Украине». Да, конечно, военные действия — это всегда трагедия конкретных людей, конкретных семей, да и страны в целом. И, безусловно, мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию. Кстати говоря, Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной, — подчеркнул Путин.

Как отметил российский лидер, именно Киев сделал публичное заявление о выходе из переговорного процесса. Он также отметил, что президент Украины Владимир Зеленский даже подписал указ, который запрещает вести с Россией подобные переговоры.

Понимаю, что эта война, гибель людей не может не потрясать. А кровавый переворот на Украине в 2014 году, за которым последовала война киевского режима против своего народа в Донбассе, — это не потрясает? А истребление гражданского населения в Палестине, в секторе Газа сегодня не потрясает? — задал вопросы президент.

Ранее первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что утверждения Запада про «угрозы Москвы» Киеву являются «плохой пропагандистской выдумкой». По его словам, Россия никогда не угрожала Украине как государству, а также ее народу.