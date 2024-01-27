Путин ответил на недружественные действия США указом о сокрытии информации Путин разрешил значимым компаниям не раскрывать данные о своей деятельности

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Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому экономически значимым организациям разрешается не раскрывать информацию о своей деятельности. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. В указе отмечается, что такое решение стало ответной мерой на действия недружественных стран, в частности США.

Из указа следует, что организации, которые будут признаны экономически значимыми, смогут оставлять скрытой информацию, которую сейчас их обязывают раскрывать согласно законам о банковской деятельности, акционерных обществах, защите конкуренции, регистрации юрлиц и ИП. При этом они должны уведомлять о своей деятельности уполномоченные федеральные органы.

Перечень соответствующих организаций утвердит правительство РФ. Предполагается, что в список войдут компании, которые представляют существенное значение для экономики и безопасности страны.

Владимир Путин ранее подписал распоряжение, разрешающее АО «Лучшее решение» приобрести бывшие угольные активы украинского миллиардера Рината Ахметова. Речь идет о компаниях «Донской антрацит» и «Шахтоуправление „Обуховская“».